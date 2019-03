Le Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ s’ajoute à la gamme

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur allemand vient d’annoncer l’arrivée du Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ qui, pour l’instant, sera le plus puissant et le plus sportif de la gamme redessinée du VUS intermédiaire GLE 2020.

À l’instar des autres modèles « 53 » chez AMG, le GLE 53 mise sur un six-cylindres turbo doté d’un compresseur électrique et d’une alternateur-démarreur EQ Boost de 48 volts. Outre les 429 chevaux et le couple de 384 livres-pied du moteur à combustion, cette forme légère d’hybridation déballe 21 chevaux et 184 livres-pied supplémentaires, et selon le constructeur, cette version du GLE peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.

Le VUS profite également d’une boîte automatique à neuf rapports AMG SPEEDSHIFT ainsi qu’une transmission intégrale 4MATIC+, un système à prise constante calibrée pour la conduite dynamique. Basé sur la suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+, AMG ACTIVE RIDE CONTROL promet une agilité et une tenue de route sportives en adaptant l’amortissement selon les conditions de conduite. Les deux figurent de série dans le GLE 53.

Lorsque les modes de conduite Sport et Sport+ sont sélectionnés, le VUS abaisse sa suspension de 15 millimètres, et en mode Comfort, cette baisse s’effectue à partir de 120 km/h. En ce faisant, on abaisse le centre de gravité, on améliore l’aérodynamisme et l’on réduit la consommation de carburant. On peut également augmenter la garde au sol de 55 mm.

On peut distinguer le Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 2020 des autres variantes du VUS par sa grille de calandre à 15 barres verticales, son parechoc avant d’apparence plus agressive, ses contours d’ailes et ses roues en alliage AMG de 21 pouces.

Lorsque l’ensemble AMG TRACK PACE est ajouté, le système multimédia MBUX se dote d’un enregistreur de données de performance, et celles-ci peuvent être ajoutées sur l’affichage tête haute en conduite. Le conducteur peut sauvegarder ses temps d’accélération et ses tours de piste.

Le prix du Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 2020 sera révélé plus tard, mais devrait avoisiner les 80 000 $.