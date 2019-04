Le Mercedes-Benz GLB annonce un VUS compact robuste

Article par Guillaume Rivard

Six ans après avoir lancé le concept GLA en Chine, Mercedes-Benz retourne au Salon de l’auto de Shanghai pour présenter un autre VUS compact, le concept GLB.

Alors que le premier a donné naissance à un petit utilitaire de type coupé qui met l’accent sur le plaisir de conduire, le second priorise la robustesse et l’espace, lui qui accueille jusqu’à sept passagers.

Mais y a-t-il de la place pour un nouveau modèle dans la gamme entre le GLA et le GLC? La compagnie semble penser que oui. Et même si la production n’a pas encore été confirmée, il risque d’y avoir un bon nombre de clients prêts à le considérer (environ 54% des ventes totales de Mercedes-Benz au Canada en 2018 ont été des VUS).

« Avec le concept GLB, nous démontrons nos idées créatives pour ce segment de marché, affirme Britta Seeger, membre du conseil d’administration de Daimler AG en charge des ventes de véhicules Mercedes-Benz. Le concept GLB est un VUS durable et pratique aux dimensions compactes. Que ce soit en tant que véhicule familial à sept places ou comme compagnon de loisirs polyvalent, nous sommes confiants qu’il intéressera beaucoup nos clients. »

Comparé au GLA et au GLC, le Mercedes-Benz GLB a l’air plus robuste et plus aventureux. On le voit surtout par sa silhouette plus carrée, ses porte-à-faux courts favorisant de bons angles d’attaque et de départ, le design unique de sa calandre et de son bas de pare-chocs avant de même que ses diverses moulures protectrices.

De plus, ce concept arbore une boîte de rangement intégrée sur le toit, des pneus tout-terrain à la bande ultra agressive et des feux à DEL supplémentaires qui améliorent la visibilité loin des sentiers battus – rien de tout ça ne va se retrouver sur un futur modèle de série, évidemment.

À l’intérieur, au-delà des surfaces en cuir brun marron et des garnitures spéciales comme les boiseries en noyer à pores ouverts et les touches orangées, le concept GLB se démarque en devenant le premier véhicule compact de Mercedes-Benz à offrir une troisième rangée de sièges. Cette dernière peut accommoder deux adultes de taille moyenne, si l’on en croit la compagnie. Elle peut être escamotée à plat dans le plancher pour accroître le volume de chargement.

La banquette médiane, divisée 40/20/40, coulisse vers l’avant de 90 millimètres pour offrir plus d’espace aux passagers arrière ou vers l’arrière de 40 millimètres pour créer un habitacle à cinq places. Les dossiers s’inclinent en huit positions afin de rehausser le confort et la polyvalence.

À l’avant, la présentation est semblable à celle de la Classe A, c’est-à-dire avec un écran ultra large pour le conducteur et plusieurs fonctions contrôlées par le système multimédia MBUX. Des éléments tubulaires en aluminium ont été ajoutés pour créer un effet de solidité évoquant la conduite hors route.

Quant à l’aspect performance, sachez que le concept GLB de Mercedes-Benz exploite un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres et une boîte à double embrayage à huit rapports. Il développe une puissance de 221 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Le rouage intégral 4MATIC qui l’accompagne varie la répartition du couple selon le mode de conduite sélectionné : Éco/Confort (80/20), Sport (70/30) et Hors-route (50/50).

Il y a de bonnes chances que le Mercedes-Benz GLB arrive sur le marché d’ici la fin de la présente année ou le début de la prochaine en tant que modèle 2020, disponible à deux et à quatre roues motrices. Il pourrait être suivi d’une version AMG et même d’un GLB électrifié utilisant la technologie EQ de Mercedes-Benz.