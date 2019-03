Le Mercedes-Maybach GLS sera le véhicule de série le plus cher produit en Amérique

Article par Guillaume Rivard

Vous vous souvenez du concept Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury présenté l’an dernier? Il donnait un aperçu du prochain VUS de la prestigieuse marque de voitures. On apprend aujourd’hui l’arrivée prochaine du Mercedes-Maybach GLS, qui sera produit exclusivement dans l’usine de Vance, en Alabama.

Des sources ont confié au site Automotive News que le modèle devrait afficher un prix d’environ 200 000 $US, ce qui en ferait le véhicule de promenade le plus dispendieux fabriqué en Amérique du Nord.

Basé sur le tout nouveau Mercedes-Benz GLS de troisième génération, qui sera lui aussi assemblé en Alabama aux côtés des GLE et GLE Coupé, sans oublier les véhicules électriques EQ de Mercedes, le Mercedes-Maybach GLS pourrait être dévoilé en Chine ce printemps et commercialisé vers la fin de 2019 ou le début de l’année prochaine. Les grandes vedettes du sport et du divertissement risquent de sauter dessus, elles qui affectionnent déjà un autre produit de Mercedes, l’utilitaire de Classe G.

On rapporte qu’un V8 développant plus de 560 chevaux pourrait se retrouver sous le capot et que l’habitacle de type lounge renfermera des matériaux de la plus haute qualité.

Une grosse partie de la production du Mercedes-Maybach GLS sera destinée au marché chinois, qui représentait plus des deux tiers des ventes de Maybach l’an dernier.

Dans le futur, il est prévu que le nom de Maybach se répande davantage au sein de la gamme de Mercedes-Benz pour désigner les versions les plus luxueuses, un peu comme le fait AMG pour l’aspect performance.

Le marché des VUS de très grand luxe est en train de croître rapidement et la concurrence est déjà fort relevée. Il y a les Bentley Bentayga, Lamborghini Urus et Rolls-Royce Cullinan, auxquels viendront s’ajouter l’Aston Martin DBX plus tard cette année et le Ferrari Purosangue autour de 2022.