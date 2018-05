Le Mitsubishi Outlander PHEV est déjà le modèle le plus vendu de la marque au Canada

Article par Le Guide de l’auto

Comme vous le savez sans doute, le tout nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2018 suscite beaucoup d’engouement, surtout depuis sa première canadienne à Montréal en janvier dernier. N’empêche, il y a de quoi être un peu surpris d’apprendre qu’il vient de se hisser au sommet des ventes de la marque sur notre territoire.

En effet, au cours du mois d’avril, Mitsubishi Canada a livré 589 exemplaires de son fameux VUS hybride rechargeable, soit 10 de plus que le multisegment sous-compact RVR. C’est même sept de plus que la meilleure performance mensuelle enregistrée à ce jour par un véhicule hybride rechargeable au Canada (la Chevrolet Volt en novembre 2017), si l’on se fie aux chiffres de Green Car Reports et DesRosiers Automotive Consultants. Tout un exploit quand on sait qu’il s’affiche à partir de 42 998 $ et grimpe à 49 998 $ en version haut de gamme!

Pour ce qui est des autres modèles de Mitsubishi, l’Outlander à essence a vendu 492 unités en avril; le tout nouveau Eclipse Cross, 412; la Lancer, 286; et la Mirage (berline et à hayon), 207. Globalement, les ventes canadiennes du petit fabricant japonais pour 2018 sont en hausse de 16,9%. Clairement, on a pris une sage décision en se concentrant sur les véhicules utilitaires et l’électrification.

« L’Outlander PHEV offre une solution abordable aux familles et aux entreprises canadiennes qui se tournent de plus en plus vers des véhicules hybrides et éconergétiques, mais qui ne sont pas encore prêts à renoncer à leur VUS », a déclaré Kathryn Soublière, directrice principale des opérations de ventes chez Mitsubishi Canada.

L’opération charme n’est pas finie

Malgré son prix élevé et un manque de modernisme à certains endroits, ce véhicule séduit pour de nombreuses raisons, en particulier son système de recharge rapide inclus de série et sa traction intégrale disponible même en mode 100% électrique. Alors que le prix de l’essence est reparti sur une folle ascension au pays, cette proposition a de quoi attirer bien des consommateurs et leurs familles.

Plus tôt cette année, notre journaliste William Clavey s’est rendu à Vancouver pour vous livrer ses premières impressions de conduite du Mitsubishi Outlander PHEV 2018, alors ne manquez pas de les lire et de regarder la vidéo.

On peut s’attendre à ce que de plus en plus de gens l’adoptent car, tel qu’annoncé à la mi-mars, plusieurs changements seront apportés au modèle pour 2019, à la fois esthétiques et techniques. Entre autres, le quatre-cylindres passera de 2,0 à 2,4 litres pour plus de couple, la capacité de la batterie augmentera pour offrir une meilleure autonomie électrique (actuellement 35 km) et le rouage intégral S-AWC gagnera des modes Sport et Neige. La mise en marché canadienne devrait se faire vers la fin de cette année, sinon le début de la prochaine.