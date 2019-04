Article par Guillaume Rivard

La grande transformation de Hyundai vers des produits de plus grande qualité et des designs plus audacieux s’est poursuivie au dernier Salon de l’auto de New York avec le lancement officiel de la berline Hyundai Sonata 2020 entièrement redessinée (que nous avions précédemment essayée en exclusivité en Corée du Sud) et le dévoilement du tout nouveau multisegment sous-compact Hyundai Venue.

À ce qu’il paraît, ce n’est qu’un début.

Le plus vieux VUS au sein de la gamme est le Tucson. Sa génération actuelle a été créée pour 2016 et Hyundai lui a apporté quelques retouches cette année. Toutefois, un remplaçant est déjà en route et, selon un des hauts dirigeants du constructeur, l’équipe est retournée à la planche à dessin prête à mettre tout le paquet.

« Le monde entier va capoter en voyant le Tucson de nouvelle génération », a déclaré le vice-président mondial du design de Hyundai, SangYup Lee, dans une entrevue accordée à Motor Authority.

Le véhicule devrait nous offrir une autre interprétation du concept de design « Sensuous Sportiness » de Hyundai et certains éléments pourraient être inspirés du prototype Le Fil Rouge exposé à Genève en 2018.

Lee a laissé entendre que le nouveau Tucson aura sa propre personnalité. Ce serait quand même génial de le voir avec les feux à DEL de la Sonata, qui encerclent les phares et se prolongent dans le capot. Une version N Line au look plus sportif ou même un Tucson N pourrait également voir le jour.

Que ce soit en tant que modèle 2020 ou 2021, le Hyundai Tucson de nouvelle génération devra frapper fort afin de se démarquer des autres VUS compacts récemment modernisés, dont le Toyota RAV4, le Subaru Forester et bien sûr le Ford Escape 2020.

Entre-temps, profitez-en pour relire notre essai du Hyundai Tucson 2019!