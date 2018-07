Le monoroue : une nouvelle tendance?

Article par Olivier Beaulieu

Les mécaniciens du dimanche, vous connaissez? Vous savez, ceux qui n’ont habituellement pas de formation ou d’expérience professionnelle en mécanique, mais qui se débrouillent plutôt bien? Ce sont généralement des créateurs très débrouillards et parfois même des inventeurs. Depuis quelque temps, on observe des mécaniciens du dimanche se fabriquer une monoroue, un véhicule où le conducteur est assis et contrôle tout à partir d’un siège situé à l’intérieur de la roue. Est-ce une nouvelle tendance nichée?

Pas vraiment! À vrai dire, on retrouve des croquis de mécaniciens du dimanche qui construisent leur monoroue dès 1869! Autrefois, ce véhicule était en fait un système plutôt simple actionné et dirigé avec les bras. Et jusqu’à 1930, quelques passionnés ont tenté de commercialiser ce véhicule dans le but d’en faire un moyen de transport fabriqué de série. Malheureusement, vous vous douterez bien que l’avenir en a décidé autrement.

Au cours des années, on nous a présenté plusieurs concepts variés de monoroue. Comme une voiture, on y dirige le bolide avec les mains et on contrôle la vélocité avec les pieds. Cependant, plusieurs concepts ont été dévoilés où le conducteur est à l’extérieur dudit véhicule pour y obtenir une meilleure vision. Cette alternative n’a pas fait long feu!

Plusieurs problèmes persistent quant à l’utilisation à large échelle de ce véhicule, notamment en ce qui a trait à la sécurité. Le pilote doit d’abord gérer à merveille le déplacement de sa masse, de sa vitesse, de son freinage et de ses manœuvres de virage. Puisqu’une roue lui cache la vue, il est difficile d’être totalement en contrôle de son environnement. Par ailleurs, si le chauffeur effectue une manœuvre brusque, il risque de provoquer une vrille à l’intérieur de la roue, un peu à la manière d’un hamster lorsqu’il court trop vite et trébuche dans sa roue.

À l’heure qu’il est, le record de vitesse est établi à tout près de 100 km/h et il a été complété par un pilote assis au centre de la roue. Peut-être sera-t-il battu sous peu.