Le moteur du Raptor atterrit dans le Ford F-150 Limited 2019

Article par Olivier Beaulieu

Lorsqu’il est question de camionnettes, Ford fait bien les choses. L’ensemble de déclinaisons offertes dans le catalogue du F-150 est plus qu’impressionnant! La Limited s’adresse à une clientèle qui désire marier luxe et puissance. Pour l’année-modèle 2019, ils seront servis, car Ford greffe le moteur du Raptor. Youpi!

Selon Todd Eckert, directeur du marketing du groupe des camions Ford, « les clients qui achètent le F?150 Limited sont du genre à créer leurs propres réussites. Ce camion est leur récompense. Puisqu’ils désiraient une puissance accrue, nous avons combiné le moteur du Raptor aux éléments de première classe du F-150 Limited pour offrir un camion à l’allure à la fois sophistiquée et robuste, prêt pour les courses dans le désert et les travaux les plus durs. »

Cette édition sera donc mue par un V6 EcoBoost offrant 450 chevaux et 510 lb-pi de couple, ce qui en fait le camion léger le plus puissant sur le marché. On a également ajouté quelques touches distinctives comme une plaque gravée au laser sur l’accoudoir indiquant le numéro de production du véhicule.

À l’intérieur, Ford promet un habitacle luxueux créé avec des matériaux hauts de gamme. Aileen Barraza, directrice des couleurs et des matériaux chez Ford, indique qu’on retrouvera entre autres « un revêtement de pavillon en suède Miko ainsi qu’une planche de bord et des panneaux de porte recouverts de cuir […] La garniture en frêne torsadé ressemble à ce que vous pourriez voir sur un précieux instrument de musique. Chaque pièce est finie à la main et un halo sur les bords d’un centre poli avec soin rehausse la beauté naturelle du bois. »

Pour 2019, Ford offrira également de série sur le F-150 Limited des technologies d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence et l’assistance précollision. Enfin, au niveau de la console multimédia, on retrouve SYNC 3 avec AppLink ainsi que FordPass Connect.