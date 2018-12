Le moteur V12 de l’Aston Martin Valkyrie : 1 000 chevaux et 11 100 tours/minute!

Article par Michel Deslauriers

Aston Martin a récemment dévoilé quelques détails techniques du moteur qui équipera l’hypervoiture Valkyrie, et l’on promet la sensation des moteurs de F1 des années 1990 jumelée à la technologie moderne.

Le V12 atmosphérique de 6,5 litres, conçu en collaboration avec Cosworth, produit jusqu’à maintenant 1 000 chevaux, livrés à 10 500 tr/min, et le régime maximal est fixé à un stratosphérique 11 100 tr/min. Quant au couple, il est estimé à 546 livres-pied à 7 000 tr/min. Selon les dires d’Aston, les 153,8 chevaux au litre en feraient le moteur non turbocompressé le plus puissant jamais installé dans une voiture de production respectant les normes d’émissions polluantes.

Toutefois, la Valkyrie sera également pourvue d’un système électrique hybride. La puissance maximale de la voiture sera encore plus élevée, bien que la marque anglaise n’ait pas encore confirmé ces spécifications techniques.

Le moteur V12 ne pèserait que 206 kilogrammes (454 livres) et fait partie intégrante de la structure de la voiture. « Pour quiconque ayant une goutte de pétrole dans leur sang, un moteur V12 atmosphérique pouvant grimper à des régimes élevés représente l’apogée absolu, » a cité Andy Palmer, chef de la direction d’Aston Martin. « Rien n’est aussi sonore ou n’englobe aussi complètement l’émotion et l’excitation du moteur atmosphérique. Malgré les défis qui semblaient insurmontables, il n’a jamais été question que l’Aston Martin Valkyrie soit pourvue d’un moteur amoindri. Dès le début, l’équipe de Cosworth s’est engagée sans hésitation à atteindre les points de référence établis tout en repoussant les frontières du possible. Le résultat est un moteur assez extraordinaire qui, je crois, ne sera jamais surpassé. »

Seulement 150 unités de l’Aston Martin Valkyrie seront produites et livrées au cours de 2019, alors que 25 unités de la Valkyrie AMR Pro seront distribuées à leurs nouveaux propriétaires en 2020.