Le Musée d’archéologie de Roussillon fait place aux pirates

Le Musée d’archéologie de Roussillon rouvre ses portes avec sa nouvelle exposition temporaire À L’abordage, corsaires et pirates en Gaspésie, réalisée par le Musée acadien du Québec. Il sera préférable de réserver en ligne sa plage horaire pour la visiter, afin de vivre l’expérience la plus agréable possible.

Sur place, les curieux peuvent en apprendre davantage sur les corsaires acadiens, qui ont résisté aux Anglais dans la Baie-des-Chaleurs, et sur l’oncle Jack, pirate malgré lui, révèle le Musée. Après avoir crié «À l’abordage!», les visiteurs sont invités à se lancer dans une chasse au trésor et à monter à bord d’un bateau pirate, spécialement conçu pour les besoins de l’exposition.

«À sa proue flottent les œuvres de Maxence, 10 ans, et Mélina, 8 ans, gagnants du concours Crée le drapeau officiel», précise Johanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe et présidente du Comité culture, patrimoine et Musée.

Collection permanente

Par la suite, les visiteurs peuvent découvrir la collection permanente du Musée d’archéologie de Roussillon. Celle-ci les fait voyager à travers 5 000 ans d’histoire de la région, de la Préhistoire à l’époque contemporaine, en passant par les périodes coloniales française et britannique. L’exposition est composée d’artefacts et d’objets emblématiques du passé de la région de Roussillon.

Par ailleurs, les archéologues en herbe peuvent aussi s’instruire à distance en visionnant en ligne les dix capsules vidéo La marmaille en quarantaine. La monnaie en Nouvelle-France, la pêche chez les Iroquoiens, les pointes de flèche et la poterie autochtone sont quelques-unes des thématiques abordées.

Réservation

Le Musée d’archéologie de Roussillon a mis en place des mesures exceptionnelles, afin de respecter les recommandations sanitaires du gouvernement. D’abord, les visiteurs sont invités à acheter leurs billets en ligne avant leur visite et à réserver leur plage horaire. Puis, ils ont droit à une visite quasi privée du bâtiment, puisque le nombre de visiteurs est limité.

Pour le moment, la simulation de fouilles archéologiques demeure suspendue.

Le Musée d’archéologie est ouvert tous les jours, de 10h30 à 17h30.