Le Musée d’archéologie fête ses 5 ans avec une programmation spéciale

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’année 2018-2019 sera une année de célébrations pour le Musée d’archéologie de Roussillon, qui prévoit notamment la gratuité durant tout le mois de décembre.

Situé à La Prairie, le musée des 11 municipalités de la région et permet d’élargir l’offre touristique.

«C’est un lieu de conservation et de mise en valeur du patrimoine régional, mais également un lieu de recherche et d’éducation. C’est dans cet esprit que l’équipe du Musée se consacre à développer une offre d’activités éducatives variées et à diffuser les connaissances sur notre patrimoine», affirme Johanne Beaulac, présidente du comité culturel de la MRC de Roussillon et mairesse de Saint-Philippe.

Pour sa part, Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant, souligne le fait que grâce au Musée «une bonne part de l’histoire de la région a pu être mise en valeur chez nous».

PROGRAMMATION

Exposition Marius Barbeau, un géant à découvrir

Pionnier de l’anthropologie canadienne et folkloriste de renom, Marius Barbeau a fait revivre les traditions populaires. L’oeuvre de cet ethnologue, anthropologue, folkloriste et historien de l’art est un des plus beaux fleurons du patrimoine culturel canadien. L’exposition est en cours jusqu’au 31 mars.

Gratuit tout le mois de décembre

Pour souligner les Fêtes, le Musée sera gratuit en décembre. Dans l’esprit de la nouvelle exposition sur Marius Barbeau, les familles sont invitées à participer à une activité d’initiation de tissage aux doigts, une méthode inspirée de la technique de confection des ceintures fléchées traditionnelles.

Veillée de danse traditionnelle

Avec l’exposition Marius Barbeau en trame de fond, les Roussillonnais et Roussillonnaises sont invités, le 26 janvier, à découvrir l’ambiance des veillées traditionnelles québécoises en compagnie du populaire groupe Bon Débarras et de la jeune calleuse Yaëlle Azoulay.

Un archéologue en classe

Au cours des dernières années, le Musée a considérablement développé son offre éducative pour les écoles de la région. Afin de souligner l’importance du partenariat école-musée, un projet pilote en collaboration avec la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries sera mis en place dès le printemps. Ce projet marquera le coup d’envoi des programmes scolaires nomades que le Musée développe présentement.

Carte bibliothèque «Empruntez un musée !»

En 2019, les citoyens pourront emprunter la carte «Empruntez un musée!», une initiative qui sera mise en place dans le réseau des bibliothèques municipales dans le cadre de la 12e édition de la Semaine de la littérature régionale. Cette carte permettra aux citoyens membres d’une des bibliothèques de la région de visiter gratuitement le Musée.

Août: campagne de fouilles publiques dans trois municipalités

À l’été 2019, dans le cadre du Mois de l’archéologie, le Musée débutera une campagne de fouilles publiques dans trois villes de la MRC. Encadrés par des archéologues professionnels, les citoyens pourront participer aux fouilles archéologiques qui seront réalisées sur des terrains municipaux.

Les sites seront sélectionnés au cours des prochains mois, en fonction de leur potentiel archéologique et avec l’objectif de développer les connaissances sur le patrimoine de certains secteurs moins représentés dans les collections régionales. Le Musée souhaite que ce projet s’inscrive comme une première phase dans le cadre d’un projet qui se déroulera sur d’autres terrains municipaux au cours des prochaines années.

Exposition sur le résultat de fouilles à l’île Saint-Bernard

Depuis 2015, l’Université de Montréal a établi son école de fouilles sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. Les découvertes réalisées dans le cadre de ces campagnes de fouilles ont considérablement enrichi les collections archéologiques du Musée.

À l’automne 2019, une exposition temporaire itinérante présentera l’état de l’avancement des recherches effectuées à Châteauguay. L’exposition permettra également de mettre en valeur le caractère collaboratif de ce projet de recherche qui s’est déroulé en partenariat avec la communauté autochtone. Par la suite, l’exposition amorcera une tournée du côté de Châteauguay, à Kahnawake ainsi qu’à l’Université de Montréal. (H.G.)