Le Nissan Kicks 2018 sera vendu à partir de 17 998 $

Article par Sylvain Raymond

Nissan a annoncé aujourd’hui le prix du Nissan Kicks 2018, son tout nouveau VUS sous-compact, modèle qui succède au Nissan JUKE et qui se positionnera sous le Qashqai en matière de prix. Le Nissan Kicks sera en vente dès le mois de juin et deviendra le sixième VUS commercialisé par le constructeur japonais au Canada.

Trois versions seront offertes lors de son introduction et toutes partageront la même mécanique, soit un quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre développant 125 chevaux et un couple de 115 livres-pied. Pas de boîte manuelle au catalogue, seule une automatique à variation continue sera disponible. Et à l’instar du Kia Soul et du Toyota C-HR, le Nissan Kicks misera uniquement sur un rouage à traction, et ne pourra être équipé d’une transmission intégrale. On estime sa consommation à environ 6,6 L/100 km sur l’autoroute.

Selon Scott Pak, directeur principal, Planification des produits chez Nissan Canada, « Le nouveau Kicks conviendra autant aux couples qu’aux célibataires à la recherche d’un style expressif, de technologies personnelles, de fonctions intelligentes et de caractéristiques de sécurité avancées, le tout à un prix de départ accessible sous les 18 000 $ CA pour le modèle d’entrée de gamme ».

Le Nissan Kicks 2018 sera proposé avec un choix de cinq couleurs extérieures, auxquelles s’ajoutent cinq combinaisons deux tons. Trois de ces combinaisons allient un toit noir à une carrosserie de couleur contrastante (blanc, orange ou rouge). Les deux autres sont constituées d’un toit orange avec une carrosserie gris poudre métallisé et d’un toit blanc avec une carrosserie bleue.

Toutes les versions du Kicks (S, SV et SR) seront équipées du système de freinage automatique d’urgence avec détecteur de collision frontale.