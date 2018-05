Le Nissan Qashqai reçoit la technologie ProPILOT

Article par Olivier Beaulieu

En 2018, deux choses sont indubitablement à la mode en Amérique : les véhicules utilitaires et les technologies d’assistance à la conduite. Il y a près d’un an jour pour jour, le groupe Renault-Nissan invitait l’équipe du Guide à essayer leur toute dernière technologie en matière de conduite assistée.

Après plus de 120 000 véhicules équipés du système PPA vendus sur le globe, Nissan a pris la décision d’offrir le système dans son Qashqai, qui en sera équipé vers la fin de 2018. Le système est déjà offert sur plusieurs modèles du constructeur, dont la Nissan LEAF 2018 et le Nissan Rogue 2018. Cette décision s’inscrit dans un désir du constructeur de développer la connexion entre la voiture et son conducteur. Dans sa vision du futur, Nissan veut concevoir des voitures plus autonomes, plus électriques et plus connectées.

Comme on vous l’a expliqué par le passé, le système PPA fait appel à deux systèmes qui fonctionnent indépendamment, bien qu’ils soient complémentaires, l’assistance à la direction et le régulateur de vitesse intelligent. Pour engager le système, le conducteur doit simplement appuyer sur le bouton bleu sur la branche droite du volant et, rendu à la vitesse désirée, entre 32 et 145 km/h, il n’a qu’à peser sur le bouton « SET » du régulateur de vitesse. Le PPA est alors en fonction et conservera la vitesse préréglée jusqu’au moment où une voiture plus lente se trouvera devant.