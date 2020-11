Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 se maintient sur le territoire

Avec 26 personnes infectées de la COVID-19 sur le territoire du 17 au 20 novembre, on observe une hausse similaire à celle enregistrée lors du bilan précédent de la Direction de santé publique de la Montérégie.

Les villes de La Prairie et Saint-Constant demeurent les plus touchées, avec 12 et 5 nouveaux cas chacune. Elles ont toutes deux franchi le cap des 300 cas depuis le début de la pandémie.

Au total, depuis mars, 1 253 individus ont contracté le coronavirus.

Bilan par ville

Candiac: 188 (+2)

Delson: 93 (+2)

La Prairie: 307 (+12)

Saint-Constant: 308 (+5)

Sainte-Catherine: 257 (+4)

Saint-Philippe: 66 (+1)

Saint-Mathieu: 34 (stable)