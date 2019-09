Le nouveau modèle de Lexus est un… yacht?

Article par Guillaume Rivard

Lexus vient de dévoiler un tout nouveau modèle qu’elle commercialisera à l’échelle mondiale dès le 30 octobre prochain. Non, il ne s’agit pas d’un autre VUS, encore moins d’une voiture électrique, mais plutôt d’un yacht de luxe.

C’est littéralement ce qu’on appelle un véhicule « porte-étendard ».

Basé sur le concept qu’on avait aperçu en 2017, le Lexus LY 650 montre à quel point la division de prestige de Toyota est sérieuse quand elle dit vouloir « aller au-delà de l’automobile pour offrir de nouvelles expériences exceptionnelles » et devenir « une marque authentiquement consacrée au mode de vie de luxe », même sur l’eau.

Tout comme les véhicules routiers de Lexus, ce yacht de type « flybridge cruiser » d’une longueur de 65 pieds est synonyme de qualité, de souci du détail et de confort. Bien sûr, la compagnie n’a pas développé du jour au lendemain une expertise dans le domaine des embarcations. Elle s’est associée à des grands noms de l’industrie, comme le studio de design de yacht italien Nuvolari Lenard et la firme Marquis Yachts LLC2.

Cette dernière, établie au Wisconsin, a aidé à concevoir une coque légère hautement rigide fabriquée à la main à partir d’une combinaison de plastique renforcé de fibre de carbone et de plastique renforcé de fibre de verre. C’est d’ailleurs elle qui se charge de la fabrication du LY 650, en suivant rigoureusement les standards de production Toyota.

Le design est rehaussé par un agencement de deux couleurs de peinture, de nombreuses garnitures en bois véritable, des accents métalliques qui ajoutent de l’éclat et des lignes qui évoquent la performance.

À l’intérieur, le blanc est évidemment à l’honneur et se marie à un éclairage méticuleusement pensé pour recréer cette hospitalité japonaise que l’on appelle omotenashi. On retrouve deux sièges capitaine ainsi que des sofas à l’avant et une cuisine à l’arrière. Sous le salon se trouvent trois cabines élégantes d’une hauteur de plus de deux mètres, chacune avec salle d’eau privée qui inclut une douche.

Le LY 650 est propulsé par deux moteurs Volvo Penta IPS produisant chacun 1 350, 1 200 ou 1 050 chevaux et Lexus assure qu’il offre une stabilité et une manœuvrabilité exceptionnelles. Le yacht est de plus doté d’un ensemble de fonctions d’aide à la navigation ainsi que de LY-Link, une technologie avancée de connectivité navale qui permet le contrôle et la surveillance à distance du bateau au moyen d’un téléphone intelligent.

Le tableau de bord propose des commandes sur écran tactile et, fidèles à ses coutumes, Lexus charme les oreilles avec l’option d’un système ambiophonique Mark Levinson comprenant des haut-parleurs d’extrêmes graves.