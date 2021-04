Le nouveau parti Ensemble Sainte-Catherine annonce un candidat

Le parti Ensemble Sainte-Catherine fondé en janvier en vue des élections municipales prévues le 7 novembre présente son premier candidat Denis Huet, dans le district 6, secteur incluant la rue Centrale et pour lequel Michel Leblanc est présentement conseiller.

L’avocat de formation résident de Sainte-Catherine depuis 1997 a à cœur le développement de sa ville d’adoption «mais, reste persuadé que celui-ci doit se faire en respectant la capacité de payer des concitoyens», peut-on lire dans un communiqué envoyé par l’organisation politique.

Selon Me Huet, les Sainte-Catherinois doivent être consultés davantage et être bien informés sur les impacts des constructions et projets de la Municipalité, avant qu’ils soient réalisés.

Il estime que la démocratie est déficiente depuis plusieurs années.

«Je déplore que les questions des citoyens demeurent sans réponses, et je crois fermement que le poste de maire n’octroie pas un monopole de la parole au détriment des autres élus, souvent muets aux assemblés publics», affirme le candidat.

Parcours

Me Huet est devenu membre du Barreau du Québec en 1997. Il a pratiqué comme avocat salarié au sein du cabinet Deveau, Lavoie et associés à Laval, spécialisé en droit municipal, civil et litiges connexes, jusqu’en 2001.

Il a ensuite été associé dans un cabinet de Longueuil, jusqu’en 2005, puis à Montréal jusqu’en 2008. Depuis, il pratique en solo à Candiac.

Le candidat est père de deux enfants et grand-père de six petits-enfants. Il est membre des Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine depuis 1995.