Le nouveau pont Champlain ouvert seulement au printemps

Crédit photo : Gracieuseté

Selon plusieurs médias nationaux, le nouveau pont Champlain ne sera pas ouvert comme prévu en décembre, mais plutôt au printemps 2019.

«Le gouvernement fédéral annoncera ce matin le report de l’ouverture du nouveau pont Champlain, prévue le 21 décembre», indique Radio-Canada (RC) sur son site.

«Selon nos sources, l’essentiel de la structure du pont devrait être livré tel que prévu avant la fin de 2018. Mais les travaux d’asphaltage de la chaussée ne pourront se terminer à temps, en raison du froid. Les délais pourraient ainsi s’étirer jusqu’en juin 2019», lit-on sur le site de RC.

Radio-Canada rappelle que le projet est évalué à 4,2 G$ et que la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. a déjà indiqué qu’il en coûterait 10 M$ pour maintenir l’actuel pont Champlain ouvert six mois de plus. (D.P.)