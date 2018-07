Le nouveau Porsche Macan 2019 présenté à Shanghai

Article par Olivier Beaulieu

Depuis son lancement en 2014, Porsche a vendu 350 000 exemplaires de son VUS compact, le Macan. Aussi bien dire que c’est une réussite! Eh bien, quatre longues années après sa sortie, le manufacturier allemand dévoile une refonte à Shanghai, en Chine, où ce modèle est particulièrement populaire.

Disons qu’il est davantage question d’une mise en plis que d’une coupe de cheveux. À l’arrière du Porsche Macan 2019, on a rejoint les phares au centre du coffre à la manière du Cayenne et de la 911 Carrera. À l’avant, on propose dorénavant de série des phares à DEL constitués de quatre points lumineux. La calandre est également modifiée de manière à donner au multisegment une allure plus large et agressive.

À l’intérieur, on a ajouté un purificateur d’air, baissé les aérateurs du côté du conducteur et disposé ceux du centre sous l’interface multimédia de 11 pouces qui s’installe dans la planche de bord au détriment de l’ancien écran de sept pouces. D’ailleurs, le Macan est maintenant équipé du module Connect Plus qui offre la possibilité aux passagers de naviguer sur le web. On a également ajouté le volant sport que l’on retrouve en option dans les berlines et les coupés de la marque.

Du côté des technologies de conduite, Porsche annonce l’ajout de l’assistant de trafic permettant au Macan d’accélérer, de décélérer, de freiner et de tourner lorsqu’il se déplace dans un embouteillage sous les 60 km/h.

Sur le plan technique, le manufacturier demeure évasif. On parle d’un châssis optimisé qui augmente la stabilité du véhicule, mais aucune donnée précise concernant la conduite n’a été dévoilée. Pour l’édition 2019, on ajoute également des jantes de 20 ou 21 pouces qui contribuent à cette mise en plis superficielle.

Actuellement, la gamme du Macan double presque de prix entre la version de base (quatre-cylindres turbo de 2,0 litres et 252 chevaux) et la version Turbo avec ensemble Performance (V6 biturbo de 3,6 litres et 440 chevaux). Entre ces deux extrêmes, on retrouve les Macan S (V6 biturbo de 3,0 litres et 340 chevaux), GTS (360 chevaux) et Turbo (3,6 litres et 400 chevaux).

Le nouveau Porsche Macan 2019 sera disponible sur le marché canadien à compter de la fin de septembre.