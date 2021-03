Le nouvel écocentre de La Prairie est ouvert

Les Laprairiens pourront désormais se départir écologiquement des produits, matières et matériaux qui ne sont pas permis dans les collectes traditionnelles. La Ville a procédé à l’ouverture de son nouvel écocentre situé sur le chemin Saint-José, le 19 mars.

Le nouvel établissement est «de même envergure que les plus importants écocentres en Montérégie autant par sa taille que par les services qui y sont offerts», soutient la Ville par voie de communiqué.

Cinq visites gratuites sont accordées annuellement à chaque adresse civique résidentielle, peu importe le véhicule utilisé. À compter de la sixième visite, des frais seront applicables selon le volume du chargement.

Le maire, Donat Serres, affirme que l’environnement et le développement durable sont des valeurs importantes pour la Ville.

«En mettant en place l’écocentre, le conseil municipal a un objectif en tête: en faire un lien accessible et surtout utilisé par les citoyens, dit-il. Cet écocentre permettra non seulement de détourner des sites d’enfouissement des tonnes de matières, mais leur donnera également une deuxième vie.»

Matières

Les boîtes de carton démontées devront désormais être déposées à l’écocentre. Le carton, le matériel électronique et informatique, les métaux et la ferraille, la peinture et l’huile, les pneus sans jantes, le béton et l’asphalte, les halocarbures et plusieurs résidus domestiques dangereux seront acceptés gratuitement en tout temps et ne seront pas comptabilisés dans les visites annuelles, fait aussi savoir la Ville.

Entrepreneurs et commerçants ne seront pas autorisés à déposer leurs matières.

La liste exhaustive des matières acceptées est disponible sur le site Internet de La Prairie.

Horaires

Jusqu’au 31 mars, l’écocentre sera ouvert les vendredis de 11h à 18h ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 16h.

À partir du 1er avril, il sera ouvert les jeudis et vendredis de 11h à 18h ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 16h.

L’établissement sera fermé les jours fériés.

La Ville recommande d’arriver 30 minutes avant la fermeture. Le port du masque est obligatoire.