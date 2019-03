Crédit photo : Gracieuseté

Un total de 200 personnes ont participé au patin-o-thon organisé par des bénévoles de Développement et paix – Caritas Canada au nouvel aréna de La Prairie, le 8 mars.

Les marcheurs et patineurs ont accumulé 353 km en solidarité aux immigrants forcés de quitter leur chez-soi en raison de désastres naturels ou de guerre. D’ici septembre, l’objectif les groupes de Développement et paix des Amériques et de l’Europe prévoit des événements qui permettront d’accumuler 40 075 km, soit la circonférence de la terre.

«Les dons et commandites amassés lors de ces événements permettront de nourrir et soigner des immigrants forcés qui doivent souvent patienter plusieurs années dans des camps de réfugiés avant de pouvoir retourner chez eux ou être admis dans un nouveau pays», indique Louisanne L-Ouellette, présidente du groupe local.