Le patron de FCA n’est plus. Au revoir, Sergio Marchionne

Article par Olivier Beaulieu

Certains noms dans l’industrie automobile sont plus populaires que d’autres. Chez FCA, les employés et la direction se plaisent à dire qu’ils sont une grande famille. L’Italo-Canadien Sergio Marchionne, PDG de Fiat Chrysler Automobiles, s’est éteint ce matin. Et quand un membre de la famille s’éteint, on le souligne.

Exor, la compagnie d’investissement derrière Fiat, a déclaré par voie de communiqué : « C’est avec la plus grande tristesse qu’Exor a appris le décès de Sergio Marchionne ».

Marchionne tenait les rênes de l’entreprise depuis 14 ans. Il a été un acteur important de la restructuration du groupe alors que Chrysler connaissait de vifs problèmes financiers. Âgé de 66 ans, il avait annoncé qu’il quitterait son poste en 2019.

Suite à une opération à l’épaule, on l’a remplacé le 21 juillet dernier par le grand patron de Jeep, Mike Manley, qui n’a pas tari d’éloges pour l’homme, le qualifiant d’un champion humain de l’ouverture d’esprit. Il ajoute : « Je crois que la meilleure manière d’honorer sa mémoire est de construire sur l’héritage qu’il nous a laissé, de continuer de développer les valeurs humaines. »

Né en Italie en 1952, Marchionne immigre rapidement au Canada. Il obtient quelques années plus tard un diplôme en philosophie et en droit ainsi qu’un diplôme d’économie et commerce pour terminer son cursus avec un MBA. Il pratique ensuite quelques années le droit en Ontario comme procureur légal avant de revenir en Italie pour occuper des postes de direction.

Marchionne a mené de main ferme la fusion entre Chrysler et Fiat. Aujourd’hui, le groupe FCA est le septième plus gros constructeur automobile du globe. Une minute de silence a été observée par les députés italiens ce matin. On se rappellera son lègue monumental.