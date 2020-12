Le pavillon et le café de l’île à Héritage Saint-Bernard rouverts

Après les avoir fermés en raison de deux cas de COVID-19 au sein de l’équipe, le 23 décembre, Héritage Saint-Bernard a annoncé la réouverture du pavillon et du café de l’île, le 28 décembre.

Le Café de l’île offre donc à nouveau son menu pour emporter et les toilettes intérieures sont accessibles. Le comptoir d’information et de tarification est également ouvert.

«Les mesures d’hygiène et de salubrité ont été renforcées pour assurer la sécurité des employés et du public», indique Héritage Saint-Bernard.

De plus, un agent de sécurité s’assure de laisser un nombre restreint de personnes entrer dans le bâtiment à la fois. Une file d’attente pourrait se former à l’extérieur durant les journées plus achalandées.