Le père Noël paradera dans les rues de Delson

Crédit photo : Depositphotos

Les festivités du 100e anniversaire de la Ville de Delson se termineront avec la parade du père Noël le samedi 15 décembre, à 18h.

Des chars allégoriques, des mascottes, de lutins, un corps de clairon, des marionnettes géantes, des personnages lumineux et la fée des étoiles accompagneront l’homme au costume rouge et à la barbe blanche.

Après l’activité, petits et grands pourront rencontrer le père Noël et recevront un petit cadeau sous un chapiteau aménagé dans le stationnement du Centre sportif. Il y aura du chocolat chaud, de la musique et d’autres surprises sur place.

En fin de soirée, le maire Christian Ouellette fera un discours de clôture avant un feu d’artifice prévu à 20h30.

Parcours

Après son départ du Centre sportif, la parade se dirigera vers la rue du Collège, à gauche sur la montée des Bouleaux, à gauche sur le boulevard Georges-Gagné, à gauche sur l’avenue de Delson avant de retourner au Centre sportif.

Bénévoles recherchés

La Municipalité est toujours à la recherche de bénévoles pour l’activité. Les gens intéressés peuvent contacter Sophie Leduc, technicienne au Service des loisirs, au 450 632-1050, poste 3111.