Le pickup Jeep sera dévoilé très bientôt

Article par Germain Goyer

Ce n’est pas un secret pour qui que ce soit. Jeep ajoutera bientôt une version pickup de son Wrangler à son catalogue.

Et on sait maintenant qu’il sera dévoilé au prochain Salon de l’automobile de Los Angeles. L’événement se tiendra du 30 novembre au 9 décembre prochain.

C’est ce qu’on apprend sur Autoblog. L’information a d’abord été partagée dans un communiqué de presse annonçant entre autres la venue d’une camionnette Jeep.

Pour le moment, on n’en sait que très peu au sujet de ce pickup qui devrait être baptisé « Scrambler ». Souvenons-nous que cette appellation était associée à la version pickup du Jeep CJ-8 produit de 1981 à 1986.

En février dernier, on a appris que ce pickup allait être assemblé dans l’usine de Toledo en Ohio. C’est sur cette chaîne de montage qu’était construit le Wrangler JK.

On ignore ce qui se cachera sous le capot de ce futur Jeep Scrambler. Soulignons que le Wrangler JL peut être animé par un V6 Pentastar de 3,6 L qui développe 285 chevaux et 260 livres-pied. Un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L est aussi offert. Celui-ci génère 270 chevaux et 295 livres-pied.

Certaines rumeurs laissent croire qu’un moteur diesel pourrait éventuellement être offert.