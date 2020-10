Je ne suis pas certain que l’Halloween soit la fête préférée des chiens…

Non seulement leurs humains les forcent souvent à se déguiser alors qu’ils n’ont rien demandé, mais en plus, leurs décorations sont trompeuses et refusent de lancer la balle.

Qu’est-ce qui pourrait être pire?

Article publié sur francoischarron.com le 19 octobre 2020