Le plastique à usage unique bientôt interdit

Six articles en plastique à usage unique seront interdits dès l’année prochaine, annonce le gouvernement fédéral.

Les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes, les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler seront bannis au Canada, selon le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan du gouvernement fédéral pour atteindre l’objectif de zéro déchet de plastique d’ici 2030. La liste complète des articles qui seront frappés d’interdiction a été publiée dans le document de consultation visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution.

«Les Canadiens jettent l’équivalent de 570 sacs de poubelle remplis de plastique chaque minute», a indiqué M. Wilkinson.

Chaque année, les Canadiens jettent trois millions de tonnes de déchets de plastique, dont moins du tiers est recyclé, selon un communiqué. Environnement et changement climatique Canada rappelle que «la grande majorité se retrouve dans des sites d’enfouissement et qu’environ 29 000 tonnes de plastiques finissent dans notre environnement naturel».

Le ministre a mentionné que seuls les produits non recyclables seront visés et que l’accès aux solutions de remplacement sera pris en compte. Il a également annoncé un financement de plus de 2 M$ en faveur de 14 nouveaux projets de réduction des plastiques au Canada. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’initiative zéro déchet de plastique.

Les projets «favoriseront l’élaboration de solutions nouvelles et novatrices pour prévenir, capturer et éliminer la pollution par le plastique dans l’environnement». Cette opération permettrait de «réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,8 million de tonnes par an et créer environ 42 000 emplois dans tout le pays», selon le ministre.

Ottawa envisage d’établir des exigences en matière de contenu recyclé pour les produits et les emballages.

«Cette démarche stimulera l’investissement dans les infrastructures de recyclage et favorisera l’innovation dans la technologie et la conception des produits afin de prolonger la durée de vie des matières plastiques, selon le ministère, qui mentionne que «le plastique pollue nos rivières, nos lacs et nos océans, nuit à la faune et produit des microplastiques dans l’eau que nous utilisons et que nous buvons».

Texte de Kamwa Godlove, Initiative de journalisme local, Le Canada Français