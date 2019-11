Le plus grand Sports Experts du Québec ouvre ses portes à Brossard

Le tout nouveau Sports Experts du Quartier DIX30 a ouvert ses portes le 6 novembre. Les clients peuvent maintenant profiter du plus grand magasin de sport et plein air de la province avec plus de 75 000 pieds carrés de superficie et une augmentation de l’offre de produits. Le nouveau magasin du Quartier DIX30 offrira également une expérience unique avec de nombreuses technologies avancées, dont des chambres d’intempéries pour tester les vêtements d’extérieur, un système d’analyse de la foulée pour la course à pied ainsi qu’une technologie pour personnaliser semelles et bottes de ski.

Des microboutiques de différentes marques connues seront également intégrés au nouveau magasin, qui offrira aussi une station Hydro Flask permettant aux clients de remplir leurs gourdes d’eau.

«Nous offrons une expérience de magasinage réinventée à nos clients, tout en leur proposant des technologies à la fine pointe, un décor moderne et les marques les plus prisées», a mentionné le franchisé du magasin Sports Experts-Atmosphère du Quartier DIX30 Paul-André Goulet.