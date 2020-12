Le pont Mercier retiré de la loi accélérant certains projets

Le pont Mercier ne figure finalement pas dans la loi 66 concernant l’accélération de certains projets d’infrastructures adoptée par le gouvernement du Québec le 10 décembre.

Présidente du Conseil du trésor et responsable du dossier, Sonia Lebel a indiqué l’avoir retiré à la demande du Conseil mohawk de Kahnawake. « Il a été retiré pour ne pas court-circuiter un mécanisme de consultation qui a déjà été mis en place par un protocole particulier entre le ministère du Transport et le Conseil mohawk de Kahnawake. C’était une de leurs demandes, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir y avoir répondu de façon positive », a exprimé la ministre à l’Assemblée nationale le 10 décembre. « On ne voulait pas faire en sorte que le projet de loi n° 66 vienne, par son objectif d’accélération, court-circuiter ce processus de discussions respectueuses qui est entamé entre le conseil de bande et le ministère du Transport. »

Elle a aussi fait part que le gouvernement avait « consenti à ajouter un article qui prévoit que les dispositions de la loi doivent s’interpréter de façon compatible avec l’obligation de consulter les différentes nations, ce qui, a-t-elle souligné, était une de leurs préoccupations majeures ».

En route

Le projet consiste à remplacer la section provinciale du pont vers la Rive-Sud par une nouvelle structure. Le gouvernement du Québec l’a annoncé en 2017. Sa réalisation était alors prévue en 2023.

Le ministère des Transports du Québec a déjà entrepris les préparatifs. Ce, en collaboration avec le Conseil mohawk de Kahnawake puisque le nouveau tronçon sera bâti entre l’île Maline, un territoire autochtone, et Montréal. Le gouvernement du Québec s’est aussi engagé en août 2019 à prioriser les travailleurs mohawks pour effectuer la reconstruction. Il a publié en août 2019 sur son site internet une série de questions et réponses sur le projet en réponse aux questionnements et préoccupations de la communauté de Kahnawake.