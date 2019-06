Le pont Samuel-De Champlain s’illumine

Les automobilistes qui empruntent le pont Champlain en soirée et pendant la nuit auront certainement remarqué le système de lumières qui a récemment fait son apparition sur la structure du nouveau pont.

Depuis le 29 mai, Signature sur le Saint-Laurent (SSL), consortium responsable du chantier du nouveau pont Champlain, procède sporadiquement à des tests d’éclairage architectural à différents endroits le long de la structure.

Le système d’éclairage architectural sur le pont Samuel-De Champlain est composé de plus de 7500 luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) contrôlables individuellement. Chaque luminaire peut afficher une palette quasi infinie de couleurs. Le contrôle des luminaires sera centralisé et permettra d’afficher des thèmes programmables de couleur, d’intensité et de durée de temps ajustables.

Le thème de base sera un affichage blanc mais des thèmes associés à des grands événements seront également possibles. L’éclairage architectural sera normalement en fonction le soir.

SSL a indiqué que les animations récemment présentées ne sont pas représentatives de ce qui sera diffusé sur une base permanente à partir de l’ouverture de la structure. En date du 6 juin, près de 80% des lumières avaient été installées.

Rappelons que la structure devrait ouvrir à la circulation d’ici la fin du mois de juin.