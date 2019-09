Le Porsche Macan Turbo 2020 de retour avec 434 chevaux

Article par Guillaume Rivard

Lors de sa mise à jour l’an dernier, le Porsche Macan manquait un élément très important : la version Turbo. Bien sûr, ce n’était qu’une question de temps avant que le constructeur nous la ramène.

Ce jour est arrivé.

Le Porsche Macan Turbo 2020 se présente avec un nouveau moteur biturbo à six cylindres de 2,9 litres emprunté aux Cayenne et Panamera. Il fournit une puissance de 434 chevaux, une hausse de près de 10% par rapport à l’ancien V6 de 3,6 litres produisant 400 chevaux, et ce, malgré une cylindrée réduite de 20%. Il génère également un couple de 406 livres-pied sur une vaste plage de régime, soit de 1 800 à 5 600 tours/minute.

La boîte à double embrayage PDK à sept rapports et la transmission intégrale avec gestion de la motricité de Porsche aident elles aussi ce modèle à accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes – trois dixièmes de moins qu’avant – lorsque muni de l’ensemble Sport Chrono.

Pour ralentir, ce n’est pas la puissance de freinage qui manque grâce aux nouveaux freins haute performance inclus de série, dont les disques sont enduits d’une couche de carbure de tungstène. Selon Porsche, ceux-ci réagissent plus rapidement, s’usent plus lentement et produisent jusqu’à 90% moins de poussière que les disques classiques en fonte. Des freins en composite céramique sont toujours disponibles en option.

Esthétiquement, le Porsche Macan Turbo 2020 se distingue par son bouclier avant exclusif comprenant trois grandes prises d’air et par son aileron arrière fixe qui adopte un design à double profil spécifique à ce modèle. De superbes jantes Turbo de 20 pouces et des jupes latérales Sport Design l’embellissent davantage. N’oublions pas l’échappement sport avec embouts au fini argenté.

Qu’en est-il de l’habitacle? Les occupants avant ont droit à des sièges sport adaptifs à 18 réglages, à un écran tactile HD de 10,9 pouces et à un système ambiophonique à 14 haut-parleurs de marque Bose. Pour ceux qui raffolent d’une conduite agressive, un volant sport GT dérivé de la 911 figure parmi les options.

Affiché à partir de 94 200 $ (7 000 $ de plus que l’ancien et 31 200 $ de plus que l’actuel Macan S de 340 chevaux), le Porsche Macan Turbo 2020 peut être commandé dès maintenant. Les livraisons au Canada débuteront vers la fin de l’année.

En passant, si vous désirez plus de puissance, allez-y plutôt avec un BMW X3 M ou Mercedes-AMG GLC 63 S. Frissons garantis.