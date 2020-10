Le premier bulletin scolaire remis en janvier

Les élèves ne recevront que deux bulletins lors de leur année scolaire. La première communication des notes cumulatives se fera en janvier a annoncé le ministre de l’Éducation.

On parle d’une modification au régime pédagogique pour parler de cette mesure. On laisse entrevoir qu’on laisse davantage de place aux apprentissages dans le but de favoriser la réussite scolaire.

Le bulletin qui est habituellement remis au mois de novembre disparaît donc du calendrier. Le modèle est revu avec deux bulletins qui auront chacun une valeur de 50 % dans la note finale. Le premier bulletin devrait être acheminé aux élèves vers le 22 janvier; le second au plus tard le 10 juillet. «Par ces allègements, nous réitérons notre pleine confiance envers les enseignants et souhaitons valoriser leur expertise et leur jugement professionnel, signe Jean-François Roberge. En retirant l’évaluation de novembre, nous diminuons la pression et libérons des heures d’enseignement pour offrir plus de soutien aux élèves. »

Le bulletin d’automne fera plutôt place à la transmission d’une communication sur les apprentissages accomplis, la progression, le comportement et le soutien de chaque élève. La rencontre entre les parents et l’enseignement qui a lieu habituellement vers cette étape demeure. Elle pourra se faire en présence ou de façon virtuelle selon les possibilités. On envisage même l’ajout d’une rencontre entre les deux bulletins.

La pondération des épreuves ministérielles sera aussi modifiée. Tant pour le primaire que le secondaire, les examens seront réduits, moins longs et représenteront 10 % de la note finale contrairement à 20 %.

Rappelons que depuis aujourd’hui [8 octobre], les étudiants des secondaires 4 et 5 qui se retrouvent dans des zones d’alerte rouge [maximale] rentrent en classe une journée sur deux.