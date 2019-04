Article par Pierre Couture

Après une pause de quelques jours, voilà que le prix de l’essence repart à la hausse un peu partout au Québec.

À Montréal, des stations-service affichaient leur litre à 1,469 $ aujourd’hui. À Québec, certaines essenceries ont fait bondir leur litre d’essence ordinaire à 1,449 $, en hausse de 8 cents.

La fermeture de nombreuses raffineries pour le nettoyage du printemps joue en faveur des raffineurs, dont les marges avoisinent les 30 cents du litre d’essence raffinée au Québec.

Selon les analystes du site GasBubby.com, le marché de l’essence raffinée demeurera très serré au cours des prochains mois, puisque la forte demande mondiale fera pression sur l’offre.

Ironiquement, le prix du baril de type West Texas Intermediate (WTI) était en légère baisse aujourd’hui à la Bourse Nymex de New York, à 65,75 $ US. Il y a un mois, le prix du baril WTI était de 59,94 $ US.

Ce matin, le coût d’acquisition d’un litre d’essence ordinaire par un détaillant s’élevait à 1,373 $ à Montréal, contre 1,341 $ à Québec, selon la Régie de l’énergie.

D’après CAA-Québec, le prix réaliste pour un litre d’essence ordinaire s’élevait hier à 1,462 $ à Montréal $ et à 1,39 $ à Québec.

Au cours des 12 derniers mois, la marge moyenne au détail a été de 8,8 cents par litre vendu dans la région de Montréal, comparativement à 4,9 cents dans la capitale.

Costco le moins cher

Tant à Québec qu’à Montréal, en passant par Drummondville et Trois-Rivières, les essenceries du détaillant Costco offraient les meilleurs prix aux automobilistes aujourd’hui.

À Québec, le litre d’essence au Costco du secteur Lebourgneuf s’élevait à 1,299 $ comparativement à 1,334 $ au Costco de la rue Bridge à Montréal, à 1,294 $ au Costco de Trois-Rivières et à 1,299 $ au Costco de Drummondville, selon le site Essence Québec.