Le prix du Hyundai Kona Electric révisé… à la baisse!

Article par Antoine Joubert

Il y a quelques heures à peine, le gouvernement fédéral annonçait la mise en application d’un crédit gouvernemental de 5 000 $ applicable sur l’achat d’un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable dont le prix de base est inférieur à 45 000 $. On annonçait également un rabais de 2 500 $ applicable pour les véhicules hybrides rechargeables équipés de batteries de moins de 15 kWh, et un rabais de 5 000 $ pour les véhicules électriques à sept passagers, permettant ainsi à la Chrysler Pacifica de se qualifier.

Évidemment, cette annonce exclut automatiquement l’éligibilité des véhicules Tesla, même en ce qui concerne la Model 3, vendue à un peu plus de 47 000 $. En revanche, on a rendu admissible le petit Hyundai Kona Electric, lequel est vendu à 45 599 $. Pourquoi en est-il ainsi?

Évidemment, puisque ce véhicule utilise la même technologie que la Kia Niro EV 2019 vendue à 44 995 $, on peut comprendre la logique. Or, afin de ne pas semer la controverse, Hyundai annoncera prochainement une révision à la baisse du prix du Kona Electric, à 44 999 $. Un rabais de 600 $ qui vient ainsi s’ajouter au 5 000 $ du fédéral et au 8 000 $ du provincial. Voilà qui commence à être intéressant!

Notons en terminant que le rabais fédéral de 5 000 $ s’applique également sur le Hyundai Kona Electric Ultimate, vendu à 51 999 $. Pourquoi? Parce que pour que le véhicule soit admissible, il faut que la déclinaison de base se qualifie à moins de 45 000 $ et qu’une version mieux équipée ne dépasse pas 55 000 $ avant les frais de transport et de préparation ainsi que les taxes de vente.