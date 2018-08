Le propriétaire d’une Pagani utilise sa Zonda R comme mur dans son condo

Article par Olivier Beaulieu

La vie des gens riches et célèbres n’est pas de tout repos. Lorsque l’on se procure un condo de quelque 8 millions de dollars et qu’il y manque un mur pour séparer le salon de la salle à coucher, les options se font rares… Alors que faire? Installer une Pagani Zonda R de côté question de relever la décoration déjà ennuyante et monotone? Pourquoi pas!

La situation peut sembler farfelue, voire même impossible, mais elle s’est réellement produite. Le propriétaire d’un condo qui surplombe l’océan à Miami a demandé à une firme d’aménagement d’intérieur de régler son problème. Le salon et la salle de séjour d’une superficie de 4 200 pieds carrés étaient trop ouverts. Artefacto Home Staging a donc démontré sa créativité en décidant de monter – à l’aide d’une grue – l’exotique bagnole italienne équipée d’un V12 de 739 chevaux. Pour compléter la manœuvre, ils ont fait appel à un sous-traitant qui a livré ladite voiture par la porte-patio de la galerie. Rien de moins. Enfin, ils ont fabriqué un réceptacle fait d’un mélange de fibre de carbone et de métal créé exprès pour supporter la voiture dans un angle idéal. Fastoche, n’est-ce pas?

La Zonda R n’a été assemblée qu’en 15 exemplaires sur la planète. Elle est l’ancêtre de la Huayra du même constructeur situé à Modène en Italie. Cette version ultime de la Pagani Zonda renferme un foudroyant moteur V12 griffé AMG de 7,3 litres d’une puissance de 739 chevaux tandis que le moteur du modèle de « série » déploie 678 ch. On évalue qu’une Zonda R peut atteindre 100 km/h en 3,4 secondes et 200 km/h en 9,6 secondes. Les 15 exemplaires se sont détaillés à 2 millions de dollars canadiens + taxes. Et puis, comment trouvez-vous la déco?