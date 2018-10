Le pylône principal trône au sommet

Crédit photo : Gracieuseté

Signature sur le Saint-Laurent, consortium responsable du chantier du nouveau pont Champlain, a récemment réalisé la dernière coulée pour les travaux du pylône principal lui permettant ainsi d’atteindre sa hauteur maximale de 170 mètres.

La partie haubanée du nouveau pont est sans contredit l’élément signature de la nouvelle structure et le plus grand défi de conception et de construction de tout le projet. Le pylône principal constitue l’élément central du pont auquel sont rattachés, de chaque côté, des câbles obliques accrochés au tablier. Ces haubans en acier ont pour but de soutenir l’ensemble de la superstructure et du tablier du pont, permettant ainsi d’obtenir une grande portée entre deux tabliers, sans nuire pour autant à la circulation maritime.

Cette ultime étape clôt la réalisation d’une merveille d’ingénierie ponctuée de plusieurs jalons importants, dont:

Octobre 2015: début du forage et du bétonnage des 42 pieux du futur pylône, la première activité de construction permanente réalisée dans le cadre du projet.

Avril 2016: bétonnage des deux semelles du pylône principal et de leurs amorces, comprenant les deux plus grosses coulées de béton du projet de 1000 mètres cubes chacune, à deux semaines d’intervalle.

Septembre et octobre 2016: installation des 44 segments préfabriqués du pylône inférieur en un temps record de 34 jours.

Automne 2016 et hiver 2017: installation de l’entretoise inférieure, structure composite du pylône, d’un poids de 3400 tonnes métriques et des 22 segments préfabriqués du pylône supérieur.

Juillet 2017: le pylône principal est dorénavant habillé de son nœud papillon, l’entretoise supérieure fabriquée sur chantier, une pièce maîtresse de 350 tonnes métriques.

8 Octobre 2018: trois ans moins une semaine après le début du forage des premiers pieux du pylône, la dernière des plus de 30 opérations de bétonnage du pylône supérieur est terminée dans les coffrages grimpants.

Le pont à haubans en quelques chiffres

Pieux forés du pylône principal: 42

Acier d’armature de la fondation: 13 000 tonnes métriques

Dimensions de la fondation complète du pylône principal: 25 mètres, par 15 mètres, par 4 mètres de hauteur

Quantité de béton pour la fondation et les amorces de pile: 2100 mètres cube

Nombre de haubans: 30 de chaque côté

Élévation finale du pylone: 170 en comparatif au niveau du fleuve, qui est à 10 mètres

Longueur de la partie haubannée: 500 mètres, sur 3,4 kilomètres de pont