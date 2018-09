Le Québécois Olivier Benloulou ajoute une Bugatti Chiron à sa collection

Article par Germain Goyer

Olivier Benloulou sera prochainement l’heureux propriétaire d’une Bugatti Chiron. C’est ce que le richissime collectionneur de Gatineau a annoncé sur sa page Facebook. Lorsqu’il a publié ce message, il a indiqué qu’il n’avait pas encore pris possession de sa nouvelle voiture, mais que les tests ultimes avaient été effectués. La livraison devrait avoir lieu sous peu.

Il n’est pas rare que les Bugatti Chiron arborent une peinture bicolore, mais celle-ci est entièrement blanche. Même l’habitacle. Sans doute pour cette raison, M. Benloulou l’a d’ailleurs baptisée « Angel ».

Une voiture d’exception

Avec un prix d’environ 3 millions $ US, la Bugatti Chiron n’est pas pour toutes les bourses. Animée par un W16 de 8,0 L, elle développe une puissance de1 500 chevaux et un couple de 1 180 livres-pied. Il lui suffit de 2,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Par le biais d’une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage, la puissance est transmise aux quatre roues.

Une collection impressionnante

M. Benloulou n’en est pas à son premier supercar. En effet, ceux et celles qui ont eu la chance de visiter les installations d’OB Prestige Auto ont pu constater l’étendue de sa collection. À l’occasion des festivités entourant le Grand Prix de Formule 1 du Canada qui a eu lieu en juin dernier, il a notamment exposé ses Pagani Huayra et Koenigsegg Agera RS. Cette dernière a d’ailleurs soutiré le record de voiture la plus rapide au mondeà la Bugatti Chiron.