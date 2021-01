Le radar de l’autoroute 30 à Saint-Constant a rapporté près de 300 000$

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, le radar mobile posté sur l’autoroute 30 à la hauteur de Saint-Constant a émis 2 233 constats d’infraction pour vitesse excessive, rapportant un montant total de 285 567$ dans les coffres du ministère des Transports du Québec (MTQ).

La pandémie semble avoir eu un effet notable sur les chiffres recensés en 2020; un nombre presque trois fois plus élevé de contraventions avait été enregistré en 2019 à cet endroit. Qui plus est, la majorité d’entre elles ont été émises en février, août, puis septembre, soit avant et après le confinement. À l’automne, le MTQ notait un passage à vide pour cette raison. Depuis sa mise en service en 2009, le radar mobile à Saint-Constant a rapporté près de 1 M$.

Pour sa part, la caméra installée au feu de circulation de l’intersection du boul. Monchamp et de la route 132 à Saint-Constant a pris des conducteurs en défaut 101 fois en 2020, pour un montant total de 17 236$. À nouveau, c’est au courant de l’été où le plus grand nombre de constats d’infraction a été émis.

Radar mobile de l’autoroute 30 à Saint-Constant

Janvier 2020 : 91 constats, 11 260$

Février 2020 : 231 constats, 25 047$

Mars 2020 : 88 constats, 9772$

Avril 2020 : 40 constats, 6412$

Mai 2020 : 111 constats, 16 408$

Juin 2020 : 122 constats, 17 247$

Juillet 2020 : 114 constats, 16 662$

Août 2020 : 415 constats, 53 432$

Septembre 2020: 494 constats, 65 838$

Octobre 2020: 147 constats, 17 645$

Novembre 2020: 135 constats, 16 549$

Décembre 2020: 245 constats, 29 295$

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 2233 constats, 285 567$

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 5545 constats, 682 776$

Du 19 août 2009 au 31 décembre 2020 : 7779 constats, 968 465$

Caméra au feu rouge de l’intersection du boul. Monchamp et de la route 132 à Saint-Constant

Janvier 2020 : 10 constats, 1708$

Février 2020 : 5 constats, 855$

Mars 2020 : 7 constats, 1197$

Avril 2020 : 4 constats, 683$

Mai 2020 : 3 constats, 513$

Juin 2020 : 7 constats, 1197$

Juillet 2020 : 14 constats, 2393$

Août 2020 : 11 constats, 1881$

Septembre 2020: 15 constats, 2565$

Octobre 2020: 9 constats, 1539$

Novembre 2020: 8 constats, 1337$

Décembre 2020: 8 constats, 1368$

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 101 constats, 17 236$

Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 64 constats, 10 850$

Du 19 août 2009 au 31 décembre 2020 : 850 constats, 135 943$

(Avec Geneviève Michaud)