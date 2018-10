Le rappel de Takata atteint 50 000 000 d’unités selon la NHTSA

Article par Olivier Beaulieu

Il y a plusieurs années déjà, on vous annonçait une intensification des rappels concernant les coussins gonflables de la compagnie Takata aux États-Unis. En 2014, il était question d’une dizaine de millions de véhicules rappelés. À ce jour, la NHTSA annonce que le décompte a dorénavant atteint le plafond des 50 millions de coussins gonflables concernés!

Le problème réside dans la possibilité que le coussin gonflable de certaines voitures explose lorsqu’il est soumis à une grande chaleur. Et dans certains cas, le gonfleur pourrait être défectueux et projeter le coussin gonflable avec suffisamment de force pour briser certaines parties métalliques du dispositif de retenue, qui serait éjecté directement au visage des occupants. À l’époque, plusieurs ont été blessés et une femme a été retrouvée morte dans sa voiture dans l’État de la Floride suite à l’explosion de son coussin gonflable.

Il y a quelque temps, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a demandé aux constructeurs automobiles affectés ainsi qu’à Takata de rendre public leur plan de rappel. L’administratrice de la société Heidi King affirme qu’il « est impératif que les manufacturiers prennent toutes les précautions envers les propriétaires des voitures touchées par le rappel de ces coussins gonflables mortels. La publication des plans servira de ressource aux communautés et aux individus. Les manufacturiers devraient apprendre des rappels passés des constructeurs automobiles et user de prudence. »

Selon l’agence américaine, ce rappel est le plus gros et le plus complexe du pays dans l’histoire de l’automobile aux États-Unis. Il implique 19 constructeurs, 35 millions de véhicules au pays seulement et 50 millions d’unités. Au Canada, aucun accident n’a encore été répertorié, mais un rappel est toujours en vigueur. Pour la liste des véhicules concernés, rendez-vous sur le site de Transports Canada.