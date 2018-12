Le Rapport à la population 2017-2018 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries est disponible en ligne

La présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), Marie-Louise Kerneïs, a présenté les faits saillants du Rapport annuel à la population 2017-2018 de la CSDGS lors de la séance publique du conseil des commissaires, le 11 décembre.

Ce rapport marque une étape importante. D’une part, il fait une rétrospective des réalisations de la CSDGS au cours de la cinquième et dernière année de son Plan stratégique 2013-2018 concernant les objectifs fixés dans la Convention de partenariat signée avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en juin 2014.

De plus, alors que la CSDGS en est à sa 20e année de création par la fusion, en 1998, de la Commission scolaire de Châteauguay et de la Commission scolaire du Goéland, le Rapport annuel 2017-2018 met en lumière que les résultats des élèves sont en nette progression depuis 10 ans grâce, entre autres, aux fruits du travail constant et à l’engagement des membres du personnel des établissements et des services administratifs.

«L’occasion est idéale pour moi de remercier chaleureusement les membres du personnel, les parents, les bénévoles, les partenaires et les organismes de la grande communauté de la CSDGS pour leur contribution à la persévérance et à la réussite scolaire et sociale de nos élèves, jeunes et adultes, au fil des ans. Cette fierté que j’éprouve du chemin parcouru et du travail accompli dans les dernières années, vous pourrez également la ressentir en consultant le rapport annuel, où se trouvent des résultats positifs et encourageants pour nos élèves.. Nous poursuivrons d’ailleurs cette belle lancée avec le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 qui nous permettra de continuer le travail des cinq dernières années accompli de façon rigoureuse et professionnelle par les membres du personnel de la CSDGS et de s’en inspirer», a affirmé Mme Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, au moment de présenter les faits saillants du rapport.

Le Rapport annuel à la population 2017-2018 de la CSDGS est disponible en format PDF ici.