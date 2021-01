Le RécréoParc modifie ses Rendez-vous polaires pour mieux respecter les consignes

La direction du RécréoParc ne cache pas qu’elle fait face à d’immenses défis depuis le lancement de ses Rendez-vous polaires, un événement qu’elle souhaite d’envergure, mais qu’elle n’a pas le choix de se conformer aux mesures sanitaires. Environ 1 000 résidents par jour en provenance de la Rive-Sud et de Montréal ont profité des installations les 16 et 17 janvier, indique-t-elle.

Moins d’une semaine après l’accueil des premiers visiteurs, l’administration du site plein air de Sainte-Catherine a fait savoir au Reflet qu’elle apportera des changements en vue du prochain week-end, notamment à la configuration du site, puisqu’elle se dit «soucieuse de maintenir un environnement sécuritaire en ces temps de pandémie».

Ainsi, les deux espaces feux ont été retirés, «car les visiteurs ne respectaient pas les mesures de distanciation clairement indiquées sur place», fait savoir Dominic Guinta, directeur général du RécréoParc. De la signalisation rappelant les consignes sera aussi ajoutée à différents endroits, précise-t-il.

De plus, du personnel supplémentaire sera posté au centre de location d’équipement pour diminuer les files d’attente et les patrouilles seront plus fréquentes sur le site pour s’assurer du respect des directives. Les employés porteront des dossards orange pour être plus visibles.

Au stationnement, la quantité d’employés à la gestion de la circulation sera doublée, afin que cette dernière soit plus fluide. Des quelques commentaires négatifs de visiteurs recueillis par la direction au courant de la fin de semaine, l’enjeu de l’accès au site a souvent été mentionné, révèle M. Guinta. Une lectrice a d’ailleurs écrit sur la page Facebook du Reflet qu’elle avait fait demi-tour après avoir constaté la lignée de voitures.

«Certains clients n’ont pas pu y accéder malgré l’attente en voiture, car ils sont arrivés trop tard. Nous avons été victimes de notre succès. Nous étions à ras bord depuis 14h samedi et dimanche, rapporte l’administration qui affirme avoir effectué deux rotations de véhicules dans le stationnement qui peut en accueillir 250. On parle de 500 voitures. Nous évaluons le nombre de visiteurs à 1 500 personnes par jour durant le week-end dernier.»

Le directeur général fait remarquer que peu de gens s’y présentent toutefois la semaine et invite ceux qui le peuvent à profiter de la quiétude du site à ce moment.

Police

Il confie avoir apporté ces ajustements à la suite d’une rencontre avec des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon, dimanche dernier. Ceux-ci ont constaté des rassemblements à certains endroits sur le site, indique-t-il.

«Nous collaborons étroitement ensemble, affirme M. Guinta. Notre objectif est d’améliorer nos opérations, afin d’assurer la sécurité des usagers.»

Le Reflet attend un retour du corps policer à ce sujet.

État des installations

Autrement, 90% des participants ont vécu une expérience positive aux Rendez-vous polaires, évalue M. Guinta. L’état de la patinoire et de la pente à glisser, affecté par les températures chaudes des jours précédant le lancement, a fait l’objet de critiques, dit-il.

«La butte a été entièrement reconstruite. Les deux pistes de glisse seront accessibles et très amusantes pour les tout-petits, promet le directeur général. Nous avons soufflé de la nouvelle neige et revampé les corridors pour plus de plaisir.»

«Le sentier glacé a été arrosé sans arrêt depuis lundi matin, enchaîne-t-il. Avec la recrudescence du froid et le passage de la zamboni, le sentier sera optimal pour les amoureux de patin libre, dès jeudi.»