Le RécréoParc souligne le temps des sucres

Le RécréoParc à Sainte-Catherine innove avec une activité du temps des sucres pendant la semaine de relâche. Le vendredi 8 mars, petits et grands sont invités à prendre part à un événement aux airs de cabane à sucre, entre 13h et 16h, près du Pavillon d’accueil.

Il y aura de la musique, des danseurs traditionnels, une mini-ferme, de la tire d’érable, une démonstration de sculpture à la scie à la chaîne, du lancer de la hache, des collations, des jeux gonflables et une maquilleuse.

Le coût de participation est de 6$ pour les non-résidents, 5$ pour les résidents ou 20$ pour une famille de deux adultes et deux enfants. C’est gratuit pour les 0-2 ans. Par ailleurs, le stationnement sera gratuit pour tous exceptionnellement.

Les profits permettront de financer des activités du RécréoParc et de contribuer à son entretien annuel. L’espace est géré par la Corporation d’aménagement des rives et du parc (CARP), un organisme sans but lucratif.