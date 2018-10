Le recyclage des produits électroniques fait du chemin au Québec

Crédit photo : Pixabay

L’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) souhaite sensibiliser ceux qui ne recyclent toujours pas leurs appareils adéquatement dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient jusqu’au 28 octobre.

Depuis 2012, l’ARPE-Québec a permis de récupérer 100 000 tonnes métriques de produits électroniques, soit 13 millions d’appareils.

«Les résultats obtenus jusqu’à maintenant sont impressionnants, souligne Martin Carli, porte-parole de l’ARPE-Québec. Mais, il reste encore du chemin à faire.»

Il précise qu’au moins 80% des Québécois sont sensibilisés, mais qu’encore les deux tiers ont un ou plusieurs appareils électroniques à la maison qui pourraient être récupérés.

«Selon mes observations personnelles, les jeunes ont parfois une propension à garder des appareils pour une question de valeur. D’autres vont conserver leurs ordinateurs pour des raisons de sécurité», explique-t-il.

M. Carli mentionne que pourtant, des banques font appel à l’ARPE-Québec pour se débarrasser de leurs appareils, ce qui démontre à son avis qu’il n’y a aucun danger.

Ressources précieuses

Parmi les appareils qui ne sont pas récupérés adéquatement, le porte-parole affirme voir fréquemment des «grosses télévisions à écran cathodique laissées au bord du chemin». Il y a aussi des accessoires informatiques, des tablettes, des lecteurs DVD, des imprimantes, des caméras et des consoles de jeux vidéo.

«Dans ces produits, il y a des ressources qui peuvent être réutilisées pour en créer de nouveaux, plutôt que d’aller les puiser à la source», affirme M. Carli.

Les métaux précieux comme l’or, le cuivre et l’argent, qui se trouvent notamment dans les circuits électroniques, pourraient être récupérés.

«Aussi, en jetant des produits électroniques, des matières toxiques comme le plomb et le mercure se retrouvent dans la nature», ajoute-t-il.

Pour recycler les appareils électroniques adéquatement, ils doivent être apportés dans un des 1 000 points de dépôt officiels de la province. Ceux-ci sont listés sur le site Web www.recyclermeselectroniques.qc.ca. De plus, les 27 et 28 octobre, une grande collecte est organisée dans tous les magasins Brault & Martineau.

Martin Carli

Connu comme un vulgarisateur scientifique, Martin Carli coanime notamment le jeu-questionnaire Génial! diffusé à Télé-Québec. Originaire de Candiac, il possède un baccalauréat en biochimie et un doctorat en sciences neurologiques. L’animateur radio et télé a aussi été mentaliste, une forme de «magie scientifique». Porte-parole de l’ARPE-Québec depuis deux ans, il est sensible à la réduction des déchets, plus particulièrement au recyclage des déchets électroniques, qui cadre parfaitement avec ses valeurs, dit-il.