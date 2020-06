Le Relais pour la vie à la maison

L’organisation du Relais pour la vie à La Prairie rappelle à la population que l’édition régulière sera remplacée par un Relais à la maison virtuel, le 13 juin, en raison des mesures de distanciation obligatoire.

«C’est dans le confort de leur chez-soi que nos donateurs, partenaires et bénévoles pourront vivre l’expérience et ainsi continuer d’unir leurs forces contre le cancer», indique la Société canadienne du cancer à propos de cette source de financement majeure pour elle.

Malgré tout, la société anticipe des pertes de 80 à 100 M$ sur un budget de 180 millions de dollars. À elle seule, l’édition à La Prairie avait permis de récolter 88 000$ l’an passé.

Détails

Le Relais à la maison virtuel se tiendra de 19h à 21h et sera diffusé en continu. Pour s’inscrire et faire des dons, il faut se rendre sur ce site web au: Relais pour la vie à la maison. Il permettra aux participants de vivre les cérémonies usuelles, d’assister à des prestations musicales d’artistes québécois connus et d’être solidaire envers leurs proches touchés par le cancer, à la manière du Relais traditionnel.