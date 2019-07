Le REM pose ses premiers rails sur la Rive-Sud

Le futur Réseau express métropolitain (REM) s’impose de plus en plus dans la paysage brossardois. La structure aérienne, les squelettes des futures stations et la passerelle piétonne de la station Du Quartier sont déjà bien visibles de l’autoroute 10. Les premiers rails du projet ont d’ailleurs été installés au centre de l’autoroute, entre le boul. Leduc et la station du Quartier.

Une trentaine de poutres sont déjà installées près des autoroutes 10 et 30. La majorité d’entre elles sont en béton, alors que celles surplombant directement l’autoroute 10 sont en acier. Ces dernières sont utilisées lorsque les portées entre deux piliers sont plus importantes.

L’installation du tablier ainsi que des rails dans ce secteur constituent les prochaines étapes, qui permettront la tenue des premiers tests du système et des voitures du REM à l’automne 2020.

Évolution des stations

Les fondations de la station Rive-Sud, qui est située au niveau du sol et dont les quais seront accessibles par un passage souterrain, ont aussi été construites.

Il en est de même pour celles du centre de maintenance qui servira à l’entretien d’une partie des voitures. Il abritera également le centre de contrôle.

Du côté de la station Du Quartier, dont la structure métallique commence à prendre forme, les automobilistes peuvent apercevoir depuis le 15 juin la structure de la passerelle qui la reliera au Quartier DIX30. Une seconde passerelle reliant le futur projet Solar Uniquartier en direction ouest sera installée à l’automne.

Rappelons qu’un stationnement et un terminus d’autobus temporaires seront mis en service à l’automne au terminus Panama pour permettre le maintien de la desserte par autobus pendant les travaux. Les chantiers à cet effet sont toujours en cours.

À l’automne, il est prévu de fermer le tunnel Panama afin d’entamer les travaux de la station Panama ainsi que ceux au centre de l’A10.