Le Requiem de Mozart présenté à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté

Le Festival Classica présentera le Requiem de Mozart à l’église de Saint-Constant, le 17 novembre, à 20h. L’œuvre sera interprétée sur des instruments d’époque et inclura le Libera Me dont la suite a été écrite par Sigismund von Neukomm.

Quarante-cinq artistes seront réunis sous la direction du chef Eric Milnes. La direction artistique sera assumée par Mélisande Corriveau. Les solistes Hélène Brunet (soprano), Caroline Gélinas (mezzo-soprano), Mark Bleeke (ténor) et Marc Boucher (baryton) monteront sur scène. Le coût est de 30$ pour le grand public et de 20$ pour les étudiants, taxes et frais de service en sus. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Pour se procurer les billets: www.festivalclassica.com.