Le Réseau express métropolitain prend forme sur la Rive-Sud

Crédit photo : Gracieuseté

Le Réseau express métropolitain (REM) a dévoilé ses couleurs, le 29 mars. Le bureau de projet a présenté de nouveaux détails concernant le train électrique, lors d’une rencontre spéciale à Montréal.

Les responsables du projet ont notamment présenté la charte de design, les matériaux et les grands principes architecturaux des futures stations. Les représentants des médias ont pu découvrir le mobilier urbain, les aménagements dans les stations ainsi que les plans de verdissement aux abords des infrastructures.

Étaient également présents le consortium responsable de la réalisation du REM (NouvLR) et de celui chargé du matériel roulant et de l’exploitation (Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais).

Design des voitures et des stations

Le choix du design extérieur est le fruit d’une consultation menée à l’été 2018 auprès de quelque 4000 participants. C’est finalement le modèle Saint-Laurent, caractérisé par ses phares rappelant les haubans du pont Samuel-De Champlain, qui est sorti gagnant.

La configuration de l’intérieur des voitures est assez similaire à celle que l’on retrouve dans un métro traditionnel. Les espaces larges ont été conçus pour favoriser une circulation fluide et pour garantir un accès universel. Plusieurs espaces sont réservés aux personnes à mobilité réduite et pourront être utilisés pour les poussettes, les bagages ou les vélos.

Les trois nuances de couleur qui seront utilisées – vert clair et vert foncé, jaune fluo – à l’intérieur des wagons permettront de différencier facilement les portes et les barres d’appui pour les personnes présentant des difficultés visuelles.

Mentionnons également que le Wi-Fi illimité et à haut débit sera offert.

Accessibilité et sécurité

Entièrement automatisé, le réseau sera piloté et surveillé en permanence depuis un centre de contrôle. Selon CDPQ Infra, ces systèmes assureront un niveau de fiabilité et de sécurité parmi les plus élevés au monde. On les retrouve sur plusieurs lignes à Paris, Rome, Barcelone, Copenhague, Dubaï, Tokyo, Séoul, Singapour et Vancouver.

Il a également été dévoilé que le REM sera muni d’un système de portes automatiques, dites palières, qui facilitera les déplacements et contribuera à réduire les retards. Cette mesure contribuera également à prévenir les chutes sur les voies et réduire le risque d’accident; permettra une isolation supérieure des stations, grâce à la température et la ventilation mieux contrôlées; améliorera le bilan énergétique du REM; préviendra l’effet piston causé par le passage du métro, soit le courant d’air ressenti par le passager et pouvant le déséquilibrer; améliorera la fluidité des entrées et des sorties des passagers.

Les 26 stations du REM seront accessibles universellement et équipées d’ascenseurs. Les voitures ont été conçues pour répondre à des exigences spécifiques en matière d’accessibilité. Le bureau de projet souligne qu’une maquette en dimensions réelles a été créée à Montréal et testée par plusieurs personnes à mobilité réduite afin de s’assurer que tout est conforme avant sa fabrication.

Conçues pour l’hiver

Les voitures du futur réseau ont été conçues pour affronter et résister aux rigueurs de l’hiver québécois. Toutes les caractéristiques ont été pensées pour opérer dans des conditions hivernales extrêmes: seuils de porte et planchers chauffants, coupleurs automatiques chauffés en extrémités, équipement de protection contre la glace, pare-brise chauffant, grattoir à glace sur les pantographes, etc.

Les voitures seront également soumises à une batterie de tests hivernaux dans une chambre climatique avant leur mise en service, puis, à partir de 2020, sur la piste d’essai du REM, au centre de l’autoroute 10.

Le REM sera chauffé en hiver, incluant ventilation et planchers chauffants, et climatisé en été.

Milieux de vie et environnement

Le REM sera intégré aux réseaux de transport existants et aux communautés environnantes. Plusieurs intervenants ont récemment participé au forum Vivre le REM organisé par le bureau de projet et ont échangé sur les divers moyens pour favoriser l’accès multimodal aux stations: stationnements incitatifs, quais d’autobus, débarcadère pour les taxis et dépose-minute, cases dédiées à l’autopartage et aux voitures en libre-service, supports à vélos, etc.

Ces participants ont également discuté des impacts du REM sur l’environnement et sur la connexion des pôles de la métropole: pôles universitaires, pôles économiques, parcs et quartiers en développement.

Pedigree du REM

Système de métro léger entièrement automatisé et électrique.

Réseau de 67 km et 26 stations reliant à la fois le centre-ville de Montréal, les pôles universitaires, la Rive-Sud, l’Ouest de l’Île de Montréal, la Couronne nord et l’aéroport Montréal-Trudeau.

En service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

212 voitures en service sur le réseau; pour chaque départ aux heures de pointe, une rame de 4 voitures sera utilisée, et une de 2 voitures en période hors pointe, pour économiser l’énergie.

Wagon de 128 sièges, avec une capacité théorique de 600 personnes et une capacité maximale de 780 personnes.

Fréquence maximale des départs à la mise en service évaluée à 2min 30s et fréquence maximale du système, à terme, de 1min 30s.

Vitesse moyenne de 51 km/h; le REM pourra atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h à plusieurs endroits, par exemple sur le pont Samuel-De Champlain et dans l’Ouest de l’Île de Montréal.

Inauguration prévue à l’été 2021.

500 places de stationnement en moins à Brossard

Selon La Presse, environ 3000 places de stationnement incitatif disparaîtront prochainement à Brossard en raison de l’implantation du REM. Une situation qui risque de créer tout un casse-tête pour les automobilistes de la Rive-Sud.

Un peu plus de 2300 places disparaîtront au stationnement incitatif Chevrier, au profit de la nouvelle station Du Quartier, qui ne comptera aucun stationnement dédié. CDPQ Infra explique sa décision par le fait que les passagers proviendront principalement du développement immobilier Solar Uniquartier, situé tout près de la future station.

À la gare Panama, la majorité des stationnements existants vont également disparaître. Il n’en restera que 200 sur les 1000 qui existent actuellement. La Caisse avait pourtant initialement prévu en offrir 700.

Au total, quelque 5400 places de stationnement incitatif ont été retirées du projet depuis ses plans établis en 2016.

Création d’une fiducie et d’un parc agricole

Le 3 avril, CDPQ Infra a annoncé la création d’une fiducie d’utilité sociale agricole (FUSA) grâce à un investissement de près de 3 M$. Cette annonce s’est faite conjointement avec la Ville de Brossard, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

La fiducie favorisera l’implantation de nouvelles entreprises agricoles en bordure de la future station terminale Rive-Sud du REM, assurant ainsi «la pérennité, la vitalité et la viabilité des activités agricoles du secteur». Elle sera administrée par un conseil des fiduciaires formé de représentants de l’UPA, du REM, de la CMM et de la Ville de Brossard.

La création de cette fiducie permettra également le développement éventuel d’un parc agricole métropolitain au pourtour de la station terminale Rive-Sud, tel qu’annoncé par la CMM en mars 2017.

La création d’une fiducie et du parc agricole métropolitain vise notamment à lutter contre l’étalement urbain et à encourager la remise en culture de certaines terres. Les aliments produits pourront être vendus à la station, en kiosque ou dans le cadre d’un marché temporaire.