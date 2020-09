Le resto-camping gourmand où s’arrêter pendant votre road trip vers la Gaspésie

On dit souvent de Sainte-Flavie que c’est la première étape du tour de la Gaspésie, mais non la moindre. C’est dans cette ville que l’on retrouve Capitaine Homard, un restaurant ouvert depuis 1968 qui fait aussi office de poissonnerie et de camping.

Un menu gourmand et reconnu

Le menu de Capitaine Homard est copieux et, comme on peut se l’imaginer, garni de fruits de mer et de crustacés de la région.

Si l’on se fie à Josée Larrivée, notre guide d’un jour, il faut absolument essayer leur version du club et de la poutine, mais au homard, à la crevette ou au crabe.

Si vous vous sentez gourmand, lancez-vous dans l’une de leurs spécialités aux fruits de mer mixtes, comme la casserole, le pot-au-feu ou encore la fameuse assiette du capitaine.

On retrouve aussi une poissonnerie sur leur grand terrain, où l’on trouve de nombreux produits de la mer ainsi que des repas à emporter.

Un terrain de camping en bordure du fleuve Saint-Laurent

Capitaine Homard, c’est également un grand terrain de camping et de chalets prêts à louer. Les couchers de soleil y sont d’ailleurs magnifiques!

Au total, 48 sites avec les trois services et un poste de vidange sont offerts, selon les besoins. On retrouve aussi des salles de bain et une buanderie.

Les tentes, les « fifth wheel », les tentes-roulottes et les VR sont tous acceptés, soit en milieu de terrain ou en bord de mer, selon les disponibilités du moment.

Capitaine Homard, c’est définitivement un premier arrêt de choix pour votre road trip vers la Gaspésie, pour dormir ou simplement pour se régaler!

Photo: Capitaine Homard