Le retour de la Dodge Viper souhaité par un dirigeant de FCA

Article par Guillaume Rivard

Fiat Chrysler Automobiles a abandonné l’inimitable Dodge Viper au terme de l’année-modèle 2017, mais le chef du design de la compagnie, le Montréalais Ralph Gilles, ne cesse de se faire demander si la voiture effectuera un retour.

« J’espère sincèrement voir ça de mon vivant », a-t-il répondu à une question du public lors d’une entrevue avec Autoline.

Toutefois, pour que la Viper revienne, FCA devra avoir un modèle d’affaires différent, a prévenu Gilles. « Il faut passer à une autre étape, sortir une nouvelle technologie. »

Qu’est-ce que ça signifie? Eh bien, d’abord, oubliez le fameux V10 de 8,4 litres. Des rumeurs ont commencé à circuler l’an dernier à l’effet que la compagnie pourrait envisager de faire renaître la Viper avec un tout nouveau châssis léger renfermant un V8 atmosphérique dont la puissance se situerait entre 550 et 700 chevaux (l’ancienne Viper développait 645 chevaux).

Or, d’après les commentaires de Gilles, ce ne serait pas assez différent pour justifier un retour de la Viper à l’ère des moteurs plus petits et de l’électrification.

Peut-être que FCA devrait adopter une configuration à moteur central – comme GM l’a fait pour la Chevrolet Corvette 2020 – et intégrer un système hybride – à l’instar de l’Acura NSX moderne. Plusieurs amateurs et puristes s’en offusqueraient, certes, mais une telle stratégie permettrait sans doute d’attirer l’attention d’un plus grand nombre d’acheteurs potentiels, surtout si le niveau de performance est franchement supérieur à ce qu’on a déjà connu.

Actuellement, la voiture sport par excellence et le modèle le plus puissant de FCA est la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye de 797 chevaux. Il y a de bonnes chances que la prochaine génération reçoive une certaine forme d’électrification.

On imagine que le retour de la Dodge Viper ferait aussi des heureux parmi une clientèle bien particulière : les voleurs. En effet, les puissants muscle cars de Dodge sont parmi les véhicules les plus volés en Amérique du Nord.

Qu’en pensez-vous? Est-ce qu’une Viper à moteur V8 ou même V6 turbo aurait de quoi vous exciter?