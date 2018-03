Le retour du Lincoln Aviator

Article par Jean Lemieux

NEW YORK – Dévoilé au Salon de l’auto de New York, le nouveau Lincoln Aviator de taille intermédiaire se positionne entre le gros Navigator et le Nautilus (qui remplacera le MKX). Avec ses trois rangées de sièges permettant d’assoir jusqu’à sept passagers, l’Aviator cible les millénariaux et leurs enfants.

Le VUS présenté au salon n’est qu’un « aperçu » du modèle de production qui sera mis en vente l’an prochain, selon les dires de la marque. Côté look, il est assez réussi. Chez Lincoln, on mentionne s’être inspiré de l’aéronautique pour dessiner le VUS. Ce dernier arbore une peinture bleue nommée Flight Blue, alors que sa grille est rehaussée d’accents foncés reluisants et de chrome. En revanche, les immenses roues de 22 pouces du véhicule dévoilé ne seront pas nécessairement disponibles au moment de commercialiser l’Aviator en 2019.

« Les lignes de l’Aviator sont fuyantes, » a cité le directeur de design de Lincoln, David Woodhouse. « On voit la stature et la présence de la grille de calandre à l’avant, et par la suite, la carrosserie et la partie arrière s’arrondit, créant une analogie d’aérodynamisme. »

L’Aviator proposera un moteur biturbo dont les détails techniques n’ont pas encore été précisés. Toutefois, en option, on pourra y ajouter un système hybride rechargeable, une première chez Lincoln et un avant-goût de ce que l’on retrouvera sous le capot des futurs produits de la marque.

L’habitacle du Lincoln Aviator comprend des sièges Perfect Position à 30 réglages électriques et dotés d’une fonction de massage, comme ceux que l’on retrouve dans la berline Lincoln Continental. On pourra également équiper le VUS d’une recharge sans fil de téléphones portables, d’une borne WiFi et d’une caméra qui scrute la route devant afin d’ajuster la suspension en fonction de la condition de la chaussée. Le système de conduite semi-autonome, récemment annoncé et baptisé Co-Pilot360, sera également disponible dans l’Aviator. De plus, le propriétaire pourra utiliser une appli sur son téléphone cellulaire pour déverrouiller les portes et démarrer le véhicule.

Selon Lincoln, le segment des VUS intermédiaires de luxe a attiré plus de 585 000 acheteurs en 2017. On croit donc que l’Aviator attirera de nouveaux clients à la marque. La version de production de ce nouveau VUS devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année.