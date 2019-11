Le Rivian R1T roule déjà au Canada

Article par Guillaume Rivard

Le camion électrique de l’heure – du moins jusqu’à ce que Tesla dévoile le sien le 21 novembre – est le Rivian R1T. Certes, il n’est pas encore arrivé sur le marché, mais on vous en parle aujourd’hui car il a récemment été aperçu sur nos routes canadiennes.

En effet, après avoir passé du temps sur l’archipel de la Terre de Feu à la pointe de l’Amérique du Sud il y a quelques mois, le R1T s’est retrouvé dans un climat plus frisquet à Ucluelet, en Colombie-Britannique, pour prendre part à un tournage.

Bien qu’il s’agisse encore d’un modèle de préproduction, une vidéo publiée par un amateur sur la chaîne YouTube Ukeedaze nous permet de le voir en action et d’apprécier un peu plus ses particularités, comme le fameux rangement pleine largeur entre les sièges arrière et la caisse.

Une nouvelle peinture bleue fait aussi son apparition.

Rappelons que le Rivian R1T sera commercialisé dès l’an prochain à un prix de base de 69 000 $US (la disponibilité et le prix pour le Canada restent à préciser). Il emploie quatre moteurs électriques développant une puissance totale estimée à 750 chevaux et un couple de 829 livres-pied, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en un peu plus de trois secondes.

Trois batteries seront proposées, soit de 105, 135 et 180 kWh, la dernière procurant une autonomie maximale d’environ 640 kilomètres.

En ce qui concerne ses performances, la charge utile s’élève à 1 760 livres et la capacité de remorquage, à 11 000 livres – bien loin de ce que promet Tesla, sans parler de Ford avec son F-150 électrique. Une suspension pneumatique ajustable permet d’augmenter la garde au sol de plus de 15 centimètres.

Présenté comme un véhicule d’aventure, le Rivian R1T peut aussi franchir des cours d’eau d’une profondeur de trois pieds, chose normalement impensable avec un véhicule électrique. Une version campeur avec cuisinette et frigo sera même disponible.

En vidéo : Antoine Joubert présente la marque Rivian