Le Rolls-Royce Cullinan 2019 fait son entrée à Montréal

Article par Michel Deslauriers

Le tant attendu VUS Rolls-Royce a finalement été dévoilé au monde entier le 10 mai, et cette semaine, il a effectué une tournée canadienne avec des arrêts à Vancouver, Calgary et Toronto.

Ce soir, le Cullinan a fait ses débuts dans La Belle Province, coïncidant avec l’inauguration officielle de la toute nouvelle salle de montre de Rolls-Royce Montréal. L’édifice de 80 000 pieds carrés dispose d’un design élégant, à aire ouverte, avec des bureaux entièrement vitrés installés sur une mezzanine. La section à l’avant du concessionnaire est réservée pour Rolls-Royce, alors que la section du côté nord présentera la marque Karma. À l’arrière, les véhicules à l’affiche de Holand Leasing, dont une sélection de bolides exotiques à bas kilométrage.

Devant une foule d’environ 400 personnes, les draps ont été levés de deux unités du Rolls-Royce Cullinan 2019. Le premier, peint en rouge avec un habitacle beige et noir, disposait des sièges arrière Lounge Seats, qui peuvent être rabattus pour augmenter l’espace cargo de 600 à 1390 litres. Le deuxième Cullinan était peint en gris et abritait un habitacle blanc avec accents bleus ainsi que la configuration Individual Seats. Cette dernière installe deux sièges séparés par une console avec cabinet de rafraîchissements, alors qu’une partition vitrée isole l’aire de chargement.

Le Cullinan est équipé d’un V12 biturbo de 6,75 litres qui développe 563 chevaux et un couple de 627 livres-pied. Une boîte automatique à huit rapports est également incluse, tout comme – pour la première fois dans un Rolls – une transmission intégrale et un système à quatre roues directionnelles. Le VUS obtient aussi une suspension pneumatique, lui conférant un roulement feutré digne de la marque, surnommé le Magic Carpet Ride.

Les commandes ont déjà commencé à entrer pour le nouveau véhicule, et les premières unités devraient arriver au Canada à la fin de 2018. Selon Gerry Spahn, directeur des communications pour Rolls-Royce Motor Cars en Amérique de Nord, il y a beaucoup de clients canadiens qui attendent le Cullinan, qui sera leur premier véhicule de marque Rolls. Un rouage intégral était important pour eux, et maintenant que la compagnie en offre un, ces gens sont acheteurs.

On s’attend à ce que le Rolls-Royce Cullinan 2019 se vende mieux que la Phantom, la Ghost, la Wraith et la Dawn réunies ensemble. Du moins, au Canada. Le prix débute à 370 000 $ avant les frais de transport et de préparation, ainsi que toute option qu’on voudra ajouter au véhicule. La marque s’attend à ce que le prix de transaction moyen avoisine les 450 000 $.

Quant au concessionnaire Rolls-Royce Montréal, il est maintenant situé au 8525 boulevard Décarie, qui peut désormais être admiré de l’autoroute Décarie.